Verkiezingen Litouwen – Litouwen kiest Europees parlement én president

In Litouwen is zondagmorgen parallel met de Europese verkiezingen ook de tweede ronde van de presidentsverkiezingen van start gegaan. Die gaat tussen politieke nieuwkomer en econoom Gitanas Nauseda en de conservatieve ex-minister van Financiën Ingrida Simonyte, die de meeste stemmen haalde in de eerste ronde. Zowat 2,5 miljoen kiesgerechtigden worden zondag in het stemhokje verwacht. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen vond op 12 mei plaats. Zoals de peilingen voorspeld hadden, haalden zowel Simonyte als Nauseda een goede score: volgens de Litouwse verkiezingscommissie respectievelijk 31,31 en 30,94 procent met een verschil van ruim 5.000 stemmen. Premier Saulius Skvernelis haalde met 19,58 procent van de stemmen een teleurstellend resultaat, en kondigde aan in juli zijn ontslag in te zullen dienen bij de regering.

De campagne van de presidentsverkiezingen werd gedomineerd door de groeiende kloof tussen arm en rijk in Litouwen ondanks de solide groei. Zowel Nauseda als Simonyte willen dat probleem aanpakken. Een van hen mag na de verkiezingen de presidentiële taken overnemen van de populaire Dalia Grybauskaite, die na twee ambtstermijnen van vijf jaar niet meer herkiesbaar was. Zij was een felle criticus van Vladimir Poetin, president van Litouwens buurland Rusland, en focuste zich op het aanpakken van de corruptie in haar land.

In Litouwen voert de president niet de dagelijkse politieke macht uit, maar is hij verantwoordelijk voor het buitenlandse beleid en neemt hij deel aan de Europese toppen. Hij of zij benoemt de ministers, rechters, legerchefs en topmannen van de centrale bank, maar meestal moet hij daarvoor de toestemming van de premier of het parlement krijgen.

bron: Belga