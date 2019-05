Technische problemen zorgen voor vertraging in Waalse resultaten

In Wallonië strooien technische problemen roet in het eten: het gros van de resultaten laat nog op zich wachten, omdat het doorsturen van de resultaten van de telbureaus naar Binnenlandse Zaken niet vlot verloopt.

Terwijl de tendensen in Vlaanderen al even duidelijk zijn, is het in het zuiden van het land nog altijd wachten op een algemeen beeld. In Wallonië is nog altijd maar een derde van de stemmen voor het Waals parlement geteld, voor de Kamer ligt het aantal getelde bureaus amper hoger. Door problemen met de informatica geraken de resultaten van de telbureaus maar moeilijk tot bij Binnenlandse Zaken, die de officiële uitslagen communiceert. Ook voor Brussel zijn er problemen vastgesteld.

PS-fractieleider in de Kamer Ahmed Laaouej en MR-minister Didier Reynders lieten zich al kritisch uit over het systeem. In 2014 was de verkiezingsuitslag in Wallonië ook vertraagd.







Kijkend naar de voorlopige cijfers (ongeveer een derde van de kiesbureaus), boeken Ecolo en PVDA winst in Franstalig België, maar PS blijft wel de grootste. In het Waalse parlement gaat Ecolo er met 6,54% vooruit. De Franstalige groenen komen uit op 15,16% van de stemmen. Ook PTB gaat met 5,94% vooruit en eindigt met 11,70% van de stemmen.

De Parti Socialiste blijft wel de grootste partij met 24,35% van de stemmen, ondanks een verlies van 6,55 procent. De liberale MR verliest 3,45% en en haalt nog 23,14% van de stemmen. Het cdH verliest 1,66% en houdt 13,50% over. DéFI en Parti Populaire halen de kiesdrempel niet.

bron: Belga