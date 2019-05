Team Jumbo – Visma wint Hammer Series in Stavanger

Op de slotdag van de Hammer Series in het Noorse Stavanger moest het Nederlandse Team Jumbo – Visma in de afsluitende ploegentijdrit zijn leiderspositie niet meer afstaan. Team Jumbo – Visma beleefde een baaldag in de Ronde van Italië, maar beter verging het hen dus in Noorwegen. Na de klimwedstrijd van vrijdag en de sprintproef gisteren stond de Nederlandse ploeg aan de leiding van de tussenstand, wat hen een voorsprong opleverde in de afsluitende ploegentijdrit over 48 kilometer.

En die voorsprong stonden Amund Grondahl Jansen, Dylan Groenewegen, Pascal Eenkhoorn, Jonas Vingegaard en Mike Teunissen niet meer af. Ze hielden een marge van zeventien seconden over op Team Sunweb, dat de tweede plaats pakte. De Australiërs van Mitchelton – Scott finishten als derde ploeg op 1:23.







Deceuninck – Quick-Step, gisteren winnaar in de sprintkoers, sloot af op de zesde plaats, Lotto Soudal op rang acht.

bron: Belga