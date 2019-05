Stembureaus waar op papier werd gestemd zijn gesloten

De stembureaus waar op papier moest worden gestemd, zijn sinds 14 uur deze middag gesloten. Iedereen die om 14 uur nog staat aan te schuiven mag wel nog zijn of haar stem uitbrengen. In de gemeenten waar de stembusgang elektronisch gebeurt, kunnen kiezers nog tot 16 uur terecht. De stemhokjes gingen vanochtend om 8 uur stipt open. Ruim 8 miljoen Belgen verkiezen een nieuw Vlaams, Waals, Brussels, Duitstalig, federaal en Europees parlement.

In een derde van de gemeenten wordt elektronisch gestemd. In Vlaanderen stemmen 157 gemeenten elektronisch, de 143 anderen stemmen op papier. In Wallonië gebeurde de stembusgang in alle 253 gemeenten nog op papier. De 19 Brusselse en de 9 Duitstalige gemeenten stemmen volledig elektronisch.







bron: Belga