De spreidstand tussen Vlaanderen en Wallonië wordt alsmaar groter. Dat heeft Jan Jambon (N-VA) gezegd aan VTM. Op de vraag of hij nog steeds kandidaat-premier is voor de federale regering, antwoordde hij diplomatisch: “Als blijkt dat we de grootste partij zijn, willen we onze verantwoordelijkheid nemen”. “De kaarten liggen heel moeilijk: Wallonië heeft zeer links gekozen, Vlaanderen heeft een rechts signaal gegeven”, aldus Jambon. “Die spreidstand tussen beide wordt alsmaar groter.”

Over de grote verkiezingsoverwinning van Vlaams Belang wist Jambon te zeggen dat hij tijdens de kiescampagne gemerkt heeft dat er veel boosheid was bij de mensen: “Mensen die de vorige keer voor ons gestemd hebben en die veel van ons verwacht hadden, vinden dat we de verwachtingen niet ingelost hebben.”







Wat het cordon sanitaire betreft, waar Jambon naar eigen zeggen nooit een grote minnaar van geweest is, vindt de voormalige minister van Binnenlandse Zaken dat het nog te vroeg is om daarover een oordeel te vellen: “Ik ben nooit een grote fan geweest van hun taalgebruik, het zal sowieso moeilijk worden”, zei hij daarop.

bron: Belga