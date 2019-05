Spaanse socialisten breien vervolg aan zege nationale parlementsverkiezingen

Volgens de exitpolls gaat de socialistische PSOE van premier Pedro Sanchez in Spanje aan de haal met de zege. Eind april zegevierde hij reeds bij de nationale verkiezingen. Net als Nederland is Spanje een van de landen waar de sociaaldemocraten wel aan de winnende hand zijn. Bij de Europese verkiezingen zou de partij in de exitpoll van Celeste-Tel tegenover 5 jaar geleden 5 procentpunten hoger uitkomen op 28,4 procent, in lijn met de score bij de nationale verkiezingen. De conservatieve Partido Popular krijgt een dreun van 9 punten, om te landen op 17,3 procent. Plaats drie is voor de liberale Ciudadanos met 16 procent (+6 ptn).

De linkse lijst met onder meer Podemos krijgt 12,4 procent (-6 ptn), het extreemrechtse Vox 6,5 procent (+6ptn). De alliantie Ahora Repúblicas van regionalistische partijen onder leiding van Oriol Junqueras zou 6 procent halen. De leider van de linkse Catalaanse nationalisten (ERC) zit sinds het onafhankelijkheidsreferendum in de cel. Junts van Carles Puigdemont, de voormalige Catalaanse regeringsleider in ballingschap in ons land, zou hier 2,8 procent scoren.







De poll van GAD3 ligt min of meer in lijn met die van Celeste-Tel. Hier krijgen de socialisten 30,3 procent toebedeeld en de conservatieven 19,5 procent. Ciduadanos zou 14,2 procent behalen en de linkse lijst 11,8 procent. Vox tot slot krijgt hier 8,2 procent.

De cijfers voor de lijsten van Junqeras en Puigdemont verschillen wel. De eerste zou 3,5 procent behalen, de tweede 4,8 procent.

bron: Belga