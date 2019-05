Vicepremier en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) heeft vandaag rond 10 uur zijn stem uitgebracht in het Oost-Vlaamse Michelbeke, een deelgemeente van Brakel. Alexander De Croo, die de Oost-Vlaamse Kamerlijst trekt voor Open Vld, bracht zijn stem uit samen met zijn vrouw en twee kinderen, en met zijn vader Herman De Croo. “Het stemmen is vlot gegaan. De rijen zijn hier niet zo lang in Brakel, dus dat gaat goed”, zegt de vicepremier. “Op het einde was mijn potlood niet meer scherp, dus heb ik gevraagd om ervoor te zorgen dat het voor de volgende in orde gebracht werd. Mijn principe is altijd hetzelfde. Ik kleur altijd alle bolletjes op mijn lijst omdat ik vind dat iedereen mijn stem evenveel verdient, daarom was mijn potlood uitgewerkt.”

De Croo kijkt met vertrouwen uit naar de uitslag. “Ik heb de voorbije dagen veel positieve reacties gekregen. Ze zeggen ons dat we een positieve campagne gevoerd hebben, zonder persoonlijke aanvallen of verwijten. De mensen appreciëren dat, en dat is de manier waarop ik het wil doen.”







bron: Belga