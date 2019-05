Michel niet ontevreden met resultaten voor MR

Aftredend premier en MR-voorzitter Charles Michel is niet ontevreden met de – voorlopige – resultaten voor zijn partij. De MR blijft ondanks verlies wellicht op de tweede plaats in Wallonië en in Brussel, en kan op federaal niveau nog altijd de grootste politieke familie worden met Open Vld, aldus Michel. In 2014 was de MR van premier Michel de enige Franstalige partij die in de federale regering stapte. De liberalen worden daar nu licht voor afgestraft, maar een echte verkiezingsnederlaag is het niet. De MR houdt stand en blijft wellicht de tweede partij in Wallonië, na de PS. Aftredend premier en voorzitter Charles Michel is daar niet ontevreden mee. “We hebben het hoofd geboden aan een vastberaden en grove oppositie en vijf jaar later hebben de Waalse en Brusselse kiezers hun vertrouwen in ons massaal hernieuwd”, sprak hij de aanhangers toe.

De MR wil de verantwoordelijkheid opnieuw opnemen, zei hij nog, “vanuit een oplossingsgerichte geest” om de institutionele en communautaire kwesties aan de kant te schuiven en zich te focussen op werk, de strijd tegen armoede en de klimaatuitdagingen. “Noch Vlaams Belang, noch de PVDA hebben roeping om in meerderheden te zitten.”







bron: Belga