KAMER: Vlaams Belang ook in Vlaams-Brabant fors vooruit

Ook een eerste uitslag uit Vlaams-Brabant toont forse winst voor Vlaams Belang. De partij gaat 14,5 procentpunten vooruit, tot 20,3 procent. Dat blijkt uit een eerste resultaat in Tienen, dat VTM in handen kreeg. Het verlies is hier voor Open Vld. Met 7 procent van de stemmen geteld daalt Open Vld in de provincie van Maggie De Block met 15,7 procentpunten tot 9,9 procent. N-VA daalt 2,7 procentpunten, maar zet met Theo Francken nog een relatief hoge score van 23,4 procent neer. CD&V daalt 1 procentpunt tot 13,2 procent. Groen haalt 11,6 procent en PVDA 5,2 procent.

bron:Â Belga