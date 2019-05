Justitieminister Koen Geens (CD&V) heeft alle vertrouwen in goede uitslag

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V), die deze ochtend in thuishaven Huldenberg zijn stem uitbracht, heeft er naar eigen zeggen alle vertrouwen in dat zijn partij bij deze verkiezingen een goede uitslag zal halen. “Met een mooie en faire kiescampagne hebben we keihard gevochten voor een goed resultaat”, aldus Geens, die in Vlaams-Brabant de Kamerlijst trekt voor zijn partij. Op de vraag naar zijn verwachtingen met betrekking tot de vorming van nieuwe regeringen wou Geens enkel kwijt dat het nog veel te vroeg is om hierover te speculeren. “U weet dat onze partij voorstander is van een sterk centrumblok”, zei de minister wel.

bron:Â Belga