Joke Schauvliege: “Ik leg mijn lot in de handen van de kiezer”

Joke Schauvliege, voormalig Vlaams minister van Omgeving, heeft vandaag haar stem uitgebracht in Evergem. De lijsttrekster voor het Vlaams Parlement van CD&V in Oost-Vlaanderen, was tijdens de campagne in de media minder nadrukkelijk aanwezig, maar dat vindt ze normaal. “Het is gebruikelijk dat wanneer men opstapt, men zich onthoudt van commentaar. Maar ik was op het terrein wel heel aanwezig”, zei ze. Of ze opnieuw minister wil worden, hield ze in het midden. “Laat ons afwachten wat de kiezer zegt. Ik hoop dat CD&V het goed doet in deze verkiezingen, maar laat eerst de kiezer beslissen.”

Schauvliege geeft toe dat ze door een moeilijke periode is gegaan. “Maar de passie is er zeker nog en ik leg mijn lot nu in de handen van de kiezer. We hopen op 20 procent en daar gaan we ook vol voor.”







bron:Â Belga