John Crombez (sp.a) “730 kilometer door West-Vlaanderen gestapt voor campagne”

Sp.a-voorzitter John Crombez, die de West-Vlaamse Kamerlijst trekt, is deze ochtend met z’n vrouw en dochter al vroeg gaan stemmen in Oostende. Ook partijgenoot Aaron Ooms was erbij. Crombez stemde niet alleen voor zichzelf, maar bij volmacht ook voor zijn aangetrouwde grootmoeder die 102 jaar is. “We hebben met onze campagne ingezet op de prijzen van rusthuizen en deze vrouw gaf haar stem dus graag aan ons”, aldus Crombez.

Acht weken lang trok Crombez met partijgenoten West-Vlaanderen rond om huis aan huis te gaan bij de kiezer. “Het was intens maar we hebben echt kunnen luisteren naar de mensen. We stapten 730 kilometer door onze provincie”, vertelt Crombez.







bron:Â Belga