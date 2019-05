Groen en Ecolo winnen in Brussel, de traditionele partijen boeten in

Met de helft van de stemmen voor het Brussels parlement geteld, is Groen de grote winnaar aan Nederlandstalige kant. Open Vld is de grote verliezer, terwijl ook one.brussels-sp.a en CD&V pluimen laten. Vlaams Belang stijgt lichtjes, terwijl de burgerpartij Agora wellicht zijn intrede doet in het Brussels Parlement. Groen klokt af op 22,28 procent (+4,39) en is daarmee een stuk groter dan N-VA met 17,33 procent, nauwelijks meer dan vijf jaar geleden (+0,32). Open Vld tuimelt van plaats één naar drie door een verlies van 9,70 procentpunten, waardoor de liberalen (16,99%) op een klein half procent stranden van N-VA. One.brussels-sp.a verlies ruim 6 procent en haalt nog 13,15 procent. Daarna volgen drie partijen op een zakdoek: CD&V (7,41%, -4,02), Vlaams Belang (7,33%, +1,74) en nieuwkomer Agora met 7,11 procent.

Aan Franstalige kant blijft Ecolo aan de leiding met 21,12 procent, een winst van maar liefst 11 procentpunten. MR zakt 3,60 procentpunten en strandt op 19,43 procent, minder dan een procent van de PS, die eindigt op 18,52 procent, een verlies van 8 procentpunten. Vierde partij is DéFI, dat een procentpunt wint tot 15,57 procent. PTB is de laatste partij met meer dan 10 procent, 11,79 procent om precies te zijn. CdH zakt naar 7 procent, een verlies van 4,74 procentpunten.







Listes Destexhe blijft hangen op 2,87 procent en aan Nederlandstalige kant haalt Be.One, van Abou Jahjah, 3,61 procent.

bron: Belga