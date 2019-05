“Geen stabiele meerderheid mogelijk zonder de EVP”

In het nieuwe Europees Parlement zal het niet mogelijk zijn een stabiele meerderheid te vormen zonder de Europese Volkspartij. Dat heeft de Spitzenkandidat van de EVP, de Duitser Manfred Weber, gezegd. Weber sprak zijn aanhangers toe in een Brussels hotel, dat voor de gelegenheid dienst doet als EVP-hoofdkwartier. Terwijl de definitieve uitslagen van de verkiezingen nog worden afgewacht, blikte Weber al vooruit op de onderhandelingen over een nieuwe meerderheid, die uiteindelijk haar zegen zal moeten geven aan de installatie van de volgende Europese Commissie.

“Het moet nu over inhoud gaan, over grote projecten, over het aan de mensen bezorgen wat ze ons gevraagd hebben”, zei Weber. “Ik wil onderstrepen dat dit alleen maar mogelijk is met partijen die zich in het centrum van het politieke landschap bevinden.” Met nationalisten en anderen die “Europa willen vernietigen”, zal de EVP niet samenwerken, maakt Weber zich sterk.







Hij ziet zijn partij als incontournable. “Zonder de EVP is er geen stabiele meerderheid. Daarom is de EVP klaar voor gesprekken en compromissen. We moeten samenwerken.”

De Duitser, die met zijn CDU/CSU in eigen land klappen kreeg, zei dat zijn partij vasthoudt aan het systeem van Spitzenkandidaten. Dat alleen hijzelf de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie kan worden, zei Weber er niet bij. Hij ziet het wel als een reële mogelijkheid dat de EVP opnieuw de grootste fractie wordt.

Weber toonde zich ook uitermate tevreden over het feit dat mogelijk meer dan 50 procent van de stemgerechtigde Europeanen zijn komen opdagen voor de Europese verkiezingen. “Ze hebben de Europese democratie versterkt. En met onze fantastische campagne hebben wij daaraan bijgedragen”, zei hij.

bron: Belga