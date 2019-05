Filip Dewinter: “Geen zwarte maar witte zondag”

“Dit is geen zwarte maar een witte zondag. De kiezer heeft gesproken, luister er nu eens naar.” Dat waren de eerste woorden van Vlaams Belangkopstuk Filip Dewinter nadat steeds duidelijker wordt dat zijn partij de grote winnaar van de verkiezingen wordt in Vlaanderen. Op de vraag of er nu al sprake kan zijn van het openbreken van het cordon sanitaire, zoals onder meer Luk Van Biesen (Open Vld) als mogelijkheid bepleitte, antwoordde Dewinter dat het nog te vroeg is om daar uitspraken over te doen: “Onze voorzitter Tom Van Grieken zal dat doen maar ik reken op een coalitie van moedige mensen bij andere partijen om het cordon open te breken.”

“De andere partijen hebben vandaag zwarte sneeuw gezien. De jongere generatie van onze partij heeft het na de nederlaag vijf jaar geleden goed gedaan, ik heb daar geen problemen mee”, aldus Dewinter. “Het is nu aan onze voorzitter Tom Van Grieken om gesprekken te voeren, een breekpuntennota naar voren te schuiven, enzovoort.”







Vervolgens werd Dewinter als een held onthaald door de militanten op de partijbijeenkomst in Hotel Den Berg in Londerzeel, waar een feestelijke sfeer hangt na de opvallend sterke resultaten van Vlaams Belang.

bron:Â Belga