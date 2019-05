Dries Van Langenhove (lijsttrekker VB) brengt stem uit: “Strijd van David tegen Goliath”

Lijsttrekker voor het Vlaams Belang in de Kamer, Dries Van Langenhove, heeft rond half tien zijn stem uitgebracht in de sporthal van Opwijk. Van Langenhove, in blauw maatpak en gele sokken met een Vlaamse Leeuw op, kwam alleen naar de stembus. Hij blikte terug op de campagne: “Het is niet gemakkelijk geweest tegen de systeempartijen met de grote budgetten, tegen het establishment. Het was een strijd van David tegen Goliath”, aldus Van Langenhove, onafhankelijk kandidaat voor Vlaams Belang.

Tegen Van Langenhove loopt een gerechtelijk onderzoek voor racisme, naar aanleiding van de VRT Pano-reportage over Schild en Vrienden, een extreemrechtse jongerenvereniging, opgericht door Van Langenhove. Als hij verkozen raakt, dan zal hij parlementair onschendbaar zijn. Van Langenhove: “Ik heb me verkiesbaar gesteld om tal van redenen, de parlementaire onschendbaarheid was daar geen onderdeel van.”







bron:Â Belga