De Wever met kop en schouders stemmenkampioen in Vlaanderen

Met bijna alle stemmen geteld, is het duidelijk dat N-VA-voorzitter Bart De Wever op Vlaams niveau veruit de meeste voorkeurstemmen achter zijn naam heeft gekregen. De Wever kreeg 242.386 voorkeurstemmen. De rest staat eigenlijk niet eens op de foto. Zo volgt Vlaams Belang-lijsttrekker Filip Dewinter voorlopig op twee met 93.751 voorkeurstemmen. Wellicht springt CD&V-boegbeeld Hilde Crevits nog over Dewinter. Crevits staat voorlopig op 93.088 voorkeurstemmen, maar in West-Vlaanderen zijn nog niet alle bureaus geteld. De Wever is dus veruit de stemmenkampioen in Vlaanderen. Met 242.386 voorkeurstemmen doet hij het ook een stuk beter dat Liesbeth Homans in 2014. Zij haalde toen 112.557 voorkeurstemmen. Na De Wever volgen dus Filip Dewinter (93.751) en Hilde Crevits (93.088) op ruime afstand. Open Vld-lijsttrekker Bart Somers staat op vier met 52.885 voorkeurstemmen, Groen-voorzitster Meyrem Almaci op vijf met 50.848. De top-tien wordt vervolledigd door Ben Weyts (50.447), Guy D’Haeseleer (40.521), Liesbeth Homans (40.480), Steven Vandeput (39.797) en Koen Van den Heuvel (36.825).

bron: Belga