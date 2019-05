De Wever is duidelijk: “Federale regering zonder Vlaamse meerderheid is majeur probleem”

Als er op het federale niveau een regering wordt gevormd zonder een meerderheid aan Vlaamse kant is er een “majeur probleem”. Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever gezegd in het voorzittersdebat op VRT. De Wever zegt ook dat hij niet zal wachten op het federale niveau en een démarche van het paleis om op Vlaams niveau het voortouw te nemen. “Vlaanderen staat op zichzelf en heeft een krachtige regering nodig”. Over een eventuele voortzetting van de Zweedse coalitie of het doorbreken van het cordon sanitaire liet De Wever niet het achterste van zijn tong zien. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken ziet twee grote redenen waarom zijn partij de verkiezingen heeft gewonnen. De andere partijen waren “bezig met de postjes” en onvoldoende met de mensen of met het migratiethema.

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten wijst N-VA voor een stuk met de vinger. “Er is een bepaalde wetmatigheid in de politiek dat als een regering valt op een bepaald thema, de partij van dat thema de verkiezingen wint. Dat was zo met het communautaire, dat lijkt nu zo met migratie”, aldus Rutten.







Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever is die uitleg wat te simpel. Hij ziet een “Europese tendens” waarbij radicaal-rechts in heel Europa terrein wint. “Niet overal is er er een regering gevallen over Marrakesh”, aldus De Wever.

Volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft de “bangmakerij” in de campagne, met name rond migratie en klimaat de kiezer “naar de extremen geduwd”.

Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken kreeg het op zijn heupen van de reacties van de andere partijen. “Blijkbaar hebben de kiezers het opnieuw niet gesnapt. Als links de verkiezingen wint is dat een hoopvol signaal. Maar waarom is dit geen hoopvol signaal? Waarom blijft men neerkijken op het signaal van de kiezer?”, aldus Van Grieken.

Alle partijvoorzitters verklaarden unisono dat ze samenwerking met het Vlaams Belang uitsluiten. Alleen De Wever, die op Vlaams niveau het initiatief zal nemen, hield zich op de vlakte. Hij herhaalde dat hij geen fan is van het cordon sanitaire en dat hij Vlaams Belang zal uitnodigen voor een gesprek. Hij begrijpt niet dat de andere partijen al bij voorbaat “alle deuren dicht smijten”.

Ook over een eventuele voortzetting van de Zweedse coalitie spreekt De Wever zich niet uit. “Ik kan daar niet op vooruitlopen”, dixit De Wever. De N-VA-voorzitter is alvast niet van plan te wachten op het federale niveau om op Vlaams niveau uit de startblokken te schieten. “Vlaanderen staat op zichzelf en heeft een krachtige regering nodig”.

De Wever had ook een duidelijke waarschuwing voor wie op federale niveau een regering wil vormen zonder een Vlaamse meerderheid. Open Vld en CD&V noemen zo’n Vlaamse minderheid “niet wenselijk” maar sluiten het niet uit. “Als dat gebeurt, is er een majeur politiek probleem”, aldus De Wever.

bron: Belga