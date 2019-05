De voorlopige poppoll in de Kamer

N-VA’er Jan Jambon haalde de meeste stemmen voor de Kamer. Als N-VA-lijstttrekker in Antwerpen, de grootste kieskring, haalde hij 187.826 voorkeurstemmen. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken, ook uit de kieskring Antwerpen, is tweede met 122.232 voorkeurstemmen, voor N-VA-lijsttrekker uit Vlaams-Brabant Theo Francken (101.054). Op de vierde plaats staat Limburgs N-VA-lijsttrekker Zuhal Demir (61.444), voor Open Vld-lijsttrekker uit Oost-Vlaanderen Alexander De Croo (58.411). CD&V-voorzitter Wouter Beke kreeg in Limburg 46.802 voorkeurstemmen. PVDA-voorzitter Peter Mertens kreeg er in de weliswaar veel grotere kieskring Antwerpen bijna evenveel als Beke, 46.802. Valerie Van Peel, N-VA-verkozene in Antwerpen, was goed voor 41.320 stemmen. Op de negende plaats staat sp.a-voorzitter John Crombez (40.953), CD&V-minister Koen Geens is tiende (39.415). Groen-kopstuk Kristof Calvo staat met 39.216 stemmen op de elfde plaats.

bron: Belga