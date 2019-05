Crevits: “Constructief meewerken aan alle gesprekken die er zijn”

De CD&V zal, als ze gevraagd wordt, constructief meewerken aan alle gesprekken die er zijn. En dat vanuit een “bescheiden positie”. Dat heeft Hilde Crevits, lijsttrekker voor de partij voor het Vlaams parlement, gezegd. Crevits, kandidaat minister-president voor de CD&V, benadrukt dat ze niet zal meewerken “aan gesprekken over hoe we ons land nog verder kunnen blokkeren”. Ze hoopt dat alle positieve krachten nu de handen in elkaar slaan, “hopelijk met CD&V, vanuit een bescheiden positie”. De voorlopige resultaten zijn voor de partij niet zo goed, maar worden beter, aldus nog Crevits. “Men heeft ons nodig, we zijn nodig”, besluit ze.

In een interview op VRT gaf Crevits achteraf aan dat het minister-presidentschap niet langer realistisch is. “Ik denk dat die ambitie moet opgeborgen worden”. Ze benadrukt dat quasi alle partijen stemmen hebben verloren aan Vlaams Belang. “We moeten ons daar met zijn allen over bezinnen, over waar het fout loopt”.







bron:Â Belga