Brexit – Al zeven kandidaten om Theresa May op te volgen

Binnen de Conservatieve partij zijn er nu al zeven kandidaten om Theresa May op te volgen als Brits premier. Dominic Raab, voormalig brexitminister, en Andrea Leadsom, voormalig leider van het Lagerhuis en ex-minister van Milieu, zijn de laatsten om het rijtje te vervoegen. Raab zei tegenover de Mail on Sunday dat het Verenigd Koninkrijk “ten laatste” op 31 oktober de Europese Unie moet verlaten. “Ik geef er de voorkeur aan dat we de EU verlaten met een akkoord”, aldus Raab die brexitminister was onder May tot zijn ontslag in november 2018.

Leadsom zegt dat ze ook haar steun kan verlenen aan een ‘no-deal’ brexit indien nodig. Om “in onderhandelingen succes te boeken, moet je bereid zijn om de deur achter je toe te slaan”, zei ze tegenover de Sunday Times.

De vijf kandidaten die zich zaterdag meldden, zijn buitenlandminister Jeremy Hunt, staatssecretaris voor Internationale Ontwikkeling Rory Stewart, minister van Gezondheid Matt Hancock, voormalig buitenlandminister Boris Johnson en voormalig minister voor Werk en Pensioenen Esther McVey.

Elk hebben ze hun idee over de manier waarop het Verenigd Koninkrijk de EU moet verlaten.

