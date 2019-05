Bart Somers: “Burgemeestersverkiezingen zijn spannender”

Mechels burgemeester Bart Somers, lijsttrekker voor het Vlaams Parlement van Open Vld in Antwerpen, is vanochtend in deelgemeente Hombeek gaan stemmen in het gezelschap van zijn echtgenote Miet en hun kinderen. Hij gaat voluit voor een ministerpost in de Vlaamse regering, maar zal Mechelen nooit volledig achterlaten. Voor Somers zijn parlementsverkiezingen minder spannend dan gemeenteraadsverkiezingen. “Burgemeestersverkiezingen zijn veel dichter bij huis en daar heb je zelf een grotere impact op”, zegt hij. “Vandaag stemmen meer dan 1,1 miljoen mensen in de provincie Antwerpen, het is veel moeilijker om daar een impact op te hebben.”

Somers heeft eerder in de campagne aangegeven interesse te hebben om minister van Samenleven te worden. “Ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen en oplossingen vinden voor het moeilijke samenlevingsverhaal dat we vandaag kennen” zegt hij. “Onze partij komt met oplossingen, dat is de reden waarom mensen op ons moeten stemmen. De mensen uit deze regio weten wat ik waard ben en waar ik voor sta.”







Hij heeft nooit openlijk gesolliciteerd voor de functie van minister-president, een job die hij in 2003-2004 al even uitvoerde. “Mijn meerwaarde als minister zou groter zijn,” klinkt het.

Als hij minister wordt, moet hij de burgemeesterssjerp doorgeven, maar hij zegt zelf de stad nooit volledig te zullen loslaten. “Ik zal altijd waarnemend burgemeester blijven en ook in de gemeenteraad blijven zetelen, maar ook voor Mechelen zou het goede dingen betekenen als ik minister wordt. Het lot ligt vandaag in handen van de kiezer.”

Wie Somers in Mechelen zou opvolgen, is nog niet bekend maar het wordt wellicht iemand uit de liberale familie. Kamerlid Kristof Calvo (Groen), die in Mechelen samen met liberalen en onafhankelijken een stadslijst vormde bij de gemeenteraadsverkiezingen en een absolute meerderheid behaalde, sprak zich eerder deze week openlijk uit over de toekomst voor Mechelen. “Ik zou heel graag willen dat Somers burgemeester blijft en heb zelf totaal geen ambitie om burgemeester te worden”, klonk het toen.

bron:Â Belga