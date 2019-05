Antwerp knokt zich voorbij Charleroi naar laatste Europees ticket

Antwerp, de nummer vier uit Play-off I, heeft op de eigen Bosuil de barragewedstrijd om het laatste Europese ticket met 3-2 gewonnen van Charleroi, de winnaar van Play-off II. Na een onwaarschijnlijk wedstrijdbegin stond het na iets meer dan twintig minuten al 2-2 op de Bosuil en moesten de bezoekers uit Henegouwen nog meer dan zeventig minuten met een man minder voort. De wedstrijd was nochtans met een droomscenario gestart voor Charleroi, dat al na net iets minder dan negen seconden op een 0-1 voorsprong kwam. Bij de aftrap werd met een verre bal meteen goudhaantje Victor Osimhen gezocht, Jelle Van Damme verslikte zich in de kopbal en de Nigeriaan liet schuin voor het doel van Sinan Bolat de kans niet liggen: 0-1 en de zevende treffer voor Osimhen in zijn laatste acht wedstrijden. Bovendien het snelste doelpunt ooit in de Jupiler Pro League. Het vorige record stond op naam van Imoh Ezekiel, die in 2013 tien seconden nodig had om voor Standard de score te openen tegen Racing Genk.

Antwerp was aangeslagen en Charleroi kwam zelfs voor het kwartier 0-2 voor: Dorian Dessoleil krulde bij een ingestudeerd nummertje bij een vrije trap het leer in de verste hoek, de bezoekers leken op rozen te zitten. Heel even toch maar, want vier minuten later zorgde Dieumerci Mbokani al voor de aansluitingstreffer en nog eens vier minuten later ging de bal op de stip na een trekfout van Gjoko Zajkov in de zestien op Didier Lamkel Zé. Rood voor de Macedonische verdediger van de Karolo’s en Lior Refaelov liet vanop de stip de gelijkmaker niet liggen. Na de pauze drukte de thuisploeg door en na een dik uur voetballen moesten de bezoekers finaal het hoofd buigen, toen Mbokani er met zijn tweede van de namiddag 3-2 van maakte.







Antwerp mag zo voor het eerst sinds het seizoen 1994-1995 Europa in. Toen eindigde het avontuur in de UEFA Cup al in de eerste ronde na een dubbele pandoering tegen Newcastle. Twee seizoenen voordien had Antwerp nog de finale van Europacup II gespeeld. Toen verloor het op Wembley met 1-3 van het Italiaanse Parma. The Great Old start volgend seizoen in principe in de tweede voorronde van de Europa League. Operatie Propere Handen, de zaak waar bekerwinnaar KV Mechelen bij betrokken is, kan dat wel nog beïnvloeden.

Indien de kampioen in 1B uitgesloten wordt van Europees voetbal, schuiven alle Europese deelnamebewijzen een rijtje op. De nummer drie van Play-off 1, Standard, krijgt dan een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League. Antwerp start dan in de derde (van vier) voorronde(s) in de tweede Europese beker. In dat geval is er nog een mogelijkheid voor nummer vijf, AA Gent, om Europees te spelen. Bij een veroordeling van Malinwa krijgen zij het laagst gerangschikte Europees ticket, met start in de tweede voorronde.

bron: Belga