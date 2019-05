Zelfs in de influencerwereld verdienen vrouwen minder dan mannen

Op sociale media is er geen ontkomen aan het fenomeen van de influencer. Ondanks dat de meerderheid onder hen vrouwen zijn, wordt ook deze industrie overschaduwd door het glazen plafond. Uit onderzoek blijkt immers dat mannen er meer geld opstrijken dan de dames.

Je hoeft maar enkele minuten te scrollen door Instagram en je wordt overspoeld door posts van influencers. Ze maken leuke reisjes, delen foto’s van hun laatste culinaire uitstapjes of prijzen een nieuw paar schoenen aan. Ze lijken een glamoureus luxeleventje te leiden, maar schijn bedriegt. Het Amerikaanse marketingplatform Klear deed onderzoek naar het reilen en zeilen van influencers en kwam tot de conclusie dat het financieel vaak pompen of verzuipen is. Bovendien verdienen mannen dikwijls meer dan vrouwen.

Vrouwenbastion







Voor hun onderzoek ondervroeg het bedrijf wereldwijd 2.500 influencers die actief zijn op YouTube, Instagram of Facebook. Hun volgersaantal was heel uiteenlopend en varieerde van 500 tot 500.000 mensen. Klear kwam tot de conclusie dat maar liefst 75% van alle influencers vrouwen zijn. Het lijdt dus geen twijfel dat de influencerindustrie een echte vrouwenbranche is. Niettemin zijn het hun mannelijke collega’s die de grootste bedragen opstrijken. Zij krijgen ongeveer 412 euro voor een post, terwijl een vrouw het gemiddeld moet stellen met 315 euro. Dat is een verschil van meer dan 20% tussen de twee geslachten.

Moordende concurrentie

De reden hiervoor zoekt Klear bij de concurrentiestrijd. Omdat er meer vrouwen actief zijn in de industrie, is de onderlinge concurrentie nu eenmaal groter. Dames laten hun prijzen daarom makkelijker zakken in een poging meer deals uit de brand te slepen. Daarnaast geeft het marketingplatform aan dat de influencer veel meer steunt op zijn of haar persoonlijkheid en uiterlijk. Die elementen bepalen of mensen afhaken of net mee blijven gaan in het verhaal. Daarbij komt nog dat de twee geslachten vastzitten in een bepaald stramien. In tegenstelling tot een vrouwelijke advocaat die precies hetzelfde werk kan doen als haar mannelijke collega, kan een vrouwelijke influencer geen aftershave aanprijzen en een man geen lippenstift.

YouTube duurder dan Instagram

De prijzen verschillen niet enkel tussen de geslachten, maar ook tussen de verschillende platformen. Een kleine influencer met pakweg 5.000 volgers kan 40 euro aanrekenen voor een Instagramstory en 280 euro voor een YouTube-video. Aan de andere kant van het spectrum lopen de geldsommen een pak hoger op. Een bekende influencer kan tot wel 3.400 euro vragen voor een video. De reisbranche in de influencerwereld is zonder twijfel de meest lucratieve. Zij krijgen gemiddeld 4787 euro voor een videopost.