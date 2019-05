Eerste resultaten verkiezingen tekenen grote winst Vlaams Belang uit

Vlaams Belang manifesteert zich in Kamer

De eerste zeer voorlopige resultaten van de Kamerverkiezingen wijzen op een forse winst voor Vlaams Belang en spiegelen de tendens die zich ook op Vlaams niveau aftekent. De winst van de partij van voorzitter Tom Van Grieken schommelt tussen de 10% en 20%, al naargelang de plaats van het stembureau. De partij gaat bijvoorbeeld 14,5 procentpunten vooruit in Vlaams-Brabant, tot 20,3%. Dat blijkt uit een eerste resultaat in Tienen, dat VTM in handen kreeg. Het verlies is hier voor de Open Vld van Maggie De Block.

Vooral N-VA, maar ook CD&V en Open Vld laten verlies optekenen. Zo dalen de vlaamsnationalisten in het kanton Antwerpen tot net onder de 30%, een daling met ruim 4 procentpunt. Met zowat een tiende van de bureaus geteld voor de Kamer blijft N-VA de grootste partij in het kanton Hasselt met 26,7%, wat wel een verlies is van bijna 8 procentpunt. Ook op federaal niveau het klimaatthema Groen niet veel extra stemmen opgebracht. Al gaat de partij in het kanton Leuven voorlopig 4 procentpunt vooruit.