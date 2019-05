Baas Boekenbeurs omgekomen bij verkeersongeval

Alexis Dragonetti is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval aan de Antwerpse Craeybeckxtunnel op de E19 richting Brussel. De man speelde een grote rol in de Vlaamse boekenwereld. Hij was oprichter en CEO van stripuitgeverij Ballon Media, die onder meer Jommeke uitgeeft. De 50-jarige Dragonetti is ook de gedelegeerd bestuurder van Boek.be, de organisatie achter de jaarlijkse Boekenbeurs in Antwerpen.

Dragonetti reed zaterdag omstreeks 15 uur in nog onduidelijke omstandigheden met zijn wagen tegen de wand van de tunnel. Hij werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand afgevoerd, maar is vervolgens aan zijn verwondingen overleden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.







“Hij heeft de hele vernieuwing van de Boekenbeurs op gang gebracht”, zegt Jo Nachtergaele van Ballon Media. “Hij was heel ondernemend en gedreven, en zat nog boordevol toekomstplannen.”

Ook op Facebook heeft Ballon Media een boodschap achtergelaten. “Met groot verdriet melden wij u het overlijden van Alexis Dragonetti. Onze CEO maar ook inspirator, motivator en vriend bij Ballon Media. Hier zijn geen woorden voor. Enkel onze innigste gedachten en deelneming voor familie, vrienden, alle medewerkers bij Ballon Media en alle vrienden, collega’s uit de boeken- en stripwereld.”

Groot hart

“Iedereen die iets met strips in Vlaanderen had of heeft, sterft een beetje met dit nieuws”, luidt een van de reacties op het overlijden. Dragonetti wordt ook omschreven als iemand “met een duidelijk groot hart voor het boekenvak.”

Ook bij Boek.be wordt ontdaan gereageerd. “Met veel daadkracht en tomeloze inzet startte hij het vernieuwingstraject van de Boekenbeurs, gaf hij bepalend vorm aan de dagelijkse werking van Boek.be en legde met bruisende inzet de fundamenten voor voorspoedige relaties met vele betrokken spelers en instellingen op het terrein”, luidt het in een persbericht. “Zijn ideeën inspireerden medewerkers en medebestuurders, die met overtuiging zijn beleid volgden.”