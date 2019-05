Yulia Putintseva maakt status als eerste reekshoofd waar

De Kazachse Yulia Putintseva (WTA 39) heeft vandaag het WTA-toernooi in Nürnberg (250.000 dollar) gewonnen. Het eerste reekshoofd versloeg in de finale op het Duitse gravel de Sloveense Tamara Zidansek (WTA 68). Na 2 uur en 18 minuten stond de 4-6, 6-4 en 6-2 eindstand op het scorebord.

Voor de 24-jarige Putintseva is het haar eerste WTA-titel. Eerder verloor ze finales in Sint-Petersburg (2017) en Guangzhou (2018).







De 21-jarige Zidansek speelde haar tweede WTA-finale. In juni vorig jaar won ze het 125K-Seriestoernooi in het Kroatische Bol. De Sloveense is begin volgende week de tegenstander van Elise Mertens (WTA 20) in de eerste ronde van Roland Garros.

Bron: Belga