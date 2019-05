Vroege exit voor Jonathan Sacoor in kwartfinales NCAA-kampioenschappen

Jonathan Sacoor is er afgelopen nacht in Jacksonville niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van de Amerikaanse universitaire NCAA-kampioenschappen. Hij zette met 46.59 de achttiende tijd neer op de 400 meter, terwijl alleen de top twaalf doorstootte. Het Amerikaans avontuur van Sacoor zit erop. In de eerste van drie kwartfinales finishte Sacoor als vijfde in 46.59, terwijl alleen de top drie van elke reeks rechtstreeks doorstootte. Na afloop van de derde reeks bleek zijn chrono ruim onvoldoende om zich te mogen opmaken voor de halve finales binnen twee weken in Austin. Om met de verliezende tijden door te stoten was in Jacksonville 46.18 nodig. Donderdag liep Sacoor in de series nog naar een beste seizoenstijd van 46.22, zijn persoonlijk record staat sinds vorig jaar op 45.03.

Volgens de entourage van Sacoor is hij de afgelopen maanden meer dan vijf kilo aan spieren bijgekomen. Die spieren kunnen op termijn nog goed van pas komen, maar de snelle verandering van zijn lichaam maakt het niet gemakkelijk om de nodige souplesse te vinden. De juniorenwereldkampioen neemt nu een break van enkele weken, voor hij aan zijn voorbereiding op het WK in Doha van 27 september tot 6 oktober begint.







Bron: Belga