Vijf dode walvissen in week tijd bij Sicilië

In een week tijd zijn op en rond Sicilië vijf dode walvissen ontdekt. Een ongeveer zes meter lange potvis werd bij het eiland Stromboli gevonden, meldde het persbureau Ansa zaterdag. De milieuorganisatie Greenpeace had vrijdag vier dode potvissen gemeld, zeggend dat de doodsoorzaak nog onderzocht moet worden. Volgens Greenpeace werd woensdag een dode walvis ontdekt voor de kust van het eiland Favignana. Drie andere dieren spoelden op de stranden van Cefalù, Palermo en Milazzo aan.

Bij twee van de aangespoelde walvissen werd plastic in de maag gevonden, aldus de milieuorganisatie. De hoeveelheid plastic kan de dood van de dieren echter niet verklaren, zei bioloog Carmelo Isgrò van de universiteit van Messina. “De oorzaak moet elders gezocht worden”, mogelijk bij een infectie of sonarsignalen.

bron: Belga