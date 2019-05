Verkiezingen19 – Open data specialisten creëren persoonlijke scorekaart met real-time uitslagen

Tijdens een Electathon, die zaterdag georganiseerd werd door de Open Knowledge Belgium, hebben open data specialisten zaterdag een persoonlijke scorekaart voor politici ontwikkeld met daarop real-time verkiezingsuitslagen. Op zondag 26 mei is het namelijk de eerste keer dat de Belgische overhead haar real-time verkiezingsresultaten deelt als open data. De Electathon moet de meerwaarde van open data en open source aantonen. Van 10 tot 19 uur werkten specialisten een dag voor de verkiezing aan een originele toepassing van die open data. Het resultaat van de inspanning is een persoonlijke scorekaart voor politici waarop ze hun voorkeursstemmen in real-time te zien krijgen. De vzw Open Knowledge Belgium wil hiermee de transparantie in de democratie vergroten door niet enkel te focussen op de lijsttrekkers, maar ook op de brede basis. De toepassing wordt op zondag 26 mei ook meteen in de praktijk getest.

“we doen een warme oproep aan de volgende regering om de real-time verkiezingsresultaten voortaan in een open formaat als xml of json op een officiële overheidswebsite te publiceren”, zegt Toon Vanagt, voorzitter van Open Knowledge Belgium.

In de hoop dat ook derden gebruik zullen maken van deze open data stelt zelf Open Knowledge Belgium een Application Programming Interface (API) ter beschikking via api.elections.openknowledge.be. Een API is een set aan definities waarmee softwareprogramma’s onderling kunnen communiceren.

De gebruikte code geeft de onderlinge softwareapplicaties zo automatisch toegang tot informatie zonder dat ontwikkelaars hoeven te weten hoe het andere programma exact werkt.

bron: Belga