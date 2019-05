Verkiezingen19 – Onverwacht goede score voor Groenen bij Europese verkiezingen in Ierland

Bij de Europese verkiezingen in Ierland lijkt de Groene Partij een onverwacht goede score te halen. Dat blijkt uit exit polls die na het sluiten van de stembureaus vrijdagavond werden bekendgemaakt door de openbare omroep RTE. In de hoofdstad Dublin zou Ciaran Cuffe van de Groenen met 23 pct de meeste stemmen halen.

Ook in de kiesdistricten South en Midlands North West zouden de Groenen zich verzekeren van een zetel voor het Europees Parlement. De centrumrechtse partij Fine Gael van premier Leo Varadkar lijkt twee zetels binnen te halen, terwijl de conservatieve Fianna Fail op weg is om zeker een zitje te veroveren.

Ierland heeft momenteel elf zetels in het 751 volksvertegenwoordigers tellende EU-parlement, maar krijgt er naar verwachting twee bij eens Groot-Brittannië uit de Europese Unie is gestapt.







bron: Belga