Verkiezingen Indonesië – Verliezer Prabowo Suhianto tekent beroep aan tegen uitslag

In Indonesië heeft ex-generaal Prabowo Subianto vrijdag beroep aangetekend tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen, die zijn rivaal, uittredend president Joko Widodo, als winnaar uitriep. Volgens de oppositiekandidaat was er sprake van “massale fraude”, een claim die niet werd bevestigd door de kiescommissie noch door onafhankelijke waarnemers. Een team van juristen diende vrijdag een motie in om de resultaten te laten vernietigen. Verwacht wordt dat het Grondwettelijk Hof van Indonesië zich tegen eind juni zal uitspreken over de kwestie. Widodo behaalde bij de presidentsverkiezingen van vorige maand 55,5 procent van de stemmen, terwijl Prabowo uitkwam op 44,5 procent, maakte de kiescommissie eerder bekend.

De beschuldigingen van Prabowo Subianto leidden de voorbije week al tot zware rellen in Jakarta, de ergste in een tiental jaar, die aan minstens 7 mensen het leven kostten. Volgens de autoriteiten raakten ook ongeveer 900 personen gewond.

Prabowo Subianto, die generaal was tijdens de dictatuur van Suharto (1967-1998), kwam in 2014 ook al als verliezer uit de presidentsverkiezingen. Hij stapte toen eveneens naar het gerecht, maar ving bot.

Bron: Belga