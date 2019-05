Twee bijkomende legionella-besmettingen in Gent, slachtoffers niet op intensieve zorgen

Het Agentschap Zorg en Gezondheid meldt vandaag twee nieuwe besmettingen met legionella, beiden hebben een duidelijke link met het Gentse havengebied. De eerste verblijft thuis. De tweede is opgenomen in het ziekenhuis, maar niet op intensieve zorgen. In totaal zijn er nu al 32 besmettingen geteld sinds de legionella-uitbraak werd gemeld op 10 mei. Twee slachtoffers zijn overleden. Beide nieuwe patiënten kregen hun eerste ziekteklachten op 21 mei, daags na de persconferentie waarop het Agentschap het onderzoek naar de oorsprong van de besmetting heeft toegelicht. Die bevindt zich hoogstwaarschijnlijk in het Gentse havengebied, waar in twee koeltorens verhoogde concentraties van hetzelfde type legionella zijn aangetroffen. Op drie andere locaties werden lagere dosissen legionella gemeten.

Gegevens over de nieuwe patiënten “wijzen er opnieuw op dat Zorg en Gezondheid op het juiste spoor zit om de bron van de besmettingen in de zuidelijke Gentse kanaalzone te zoeken”, zegt de woordvoerder.







bron: Belga