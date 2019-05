Roland Garros – Trainer Johansson ziet Goffin steeds beter worden

Voor Thomas Johansson is Roland Garros de eerste Grand Slam als coach van David Goffin (ATP 30). De 44-jarige Zweed, die zelf in 2002 de Australian Open won, kijkt met vertrouwen uit naar het toernooi. “Ik weet dat als David goed speelt, er een grote kans is dat hij Nadal tegen zal komen in de derde ronde”, vertelde de Scandinaviër. “Maar daar spreken we nog niet over. Er zijn eerst twee wedstrijden te winnen en de eerste is tegen Ricardas Berankis (ATP 72). Hij klopte David in Doha eerder dit jaar en kan dus gevaarlijk zijn. Maar ik denk dat David zijn niveau aan het stijgen is, hij wordt elke dag beter naar het beeld van zijn overwinning tegen Wawrinka in Rome.”

Johansson heeft ook zijn eigen theorie om te verklaren waarom de resultaten de laatste tijd wat tegenvallen voor Goffin. “David heeft enkele blessures gehad, wat hem niet vaak overkomt. Bovendien is er voor het eerst sinds lang een opkomende generatie van jonge spelers die de toppers het vuur aan de schenen kunnen leggen”, legde hij uit. “Op training haalt hij steeds het niveau van een top 10-speler, maar hij slaagt er niet in dit elke keer over te brengen in een wedstrijd. Dit kan enorm frustrerend zijn en daarom heb ik hem ook gevraagd te focussen op de kleinere dingen zonder zichzelf op te branden. Ik geloof dat als hij enkele moeilijkere wedstrijden naar zijn hand kan zetten, hij automatisch weer het vertrouwen en zijn ritme terugvindt.”

bron: Belga