Peking hekelt ‘geruchten’ over banden tussen Huawei en regime

China heeft uitgehaald naar de VS omdat “politici daar geruchten fabriceren” over de banden tussen het bedrijf Huawei en het Chinese regime. Donderdag beweerde de Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo dat de Huawei-topman hierover had gelogen. Maar volgens de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Lu Kang, kan men al die uitlatingen “niet bewijzen”.

Ook Huawei zelf heeft al meermaals ontkend dat het gecontroleerd zou worden door de Chinese regering, het leger of de inlichtingendiensten.

De Amerikaanse president Donald Trump zei donderdag dat het lot van Huawei, dat door de VS op een zwarte lijst werd gezet na verdenking van spionage, kan besproken worden tijdens de onderhandelingen over het handelsconflict met Peking.







Bron: Belga