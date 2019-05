Liege Airport sluit zich aan bij vordering van Luikse luchtvaartbedrijven

De luchthaven van Luik sluit zich aan bij de vordering van de cargoafhandelaar Liege Cargo Handling Services (LACHS) en vrachtmaatschappij CAL Cargo Airlines tegen luchtverkeersleider skeyes. “Het doel is om een vergoeding te krijgen voor de geleden schade (impact op de inkomsten en imagoschade) en schade die Liege Airport in de toekomst nog zal oplopen door tekortkomingen bij skeyes”, zegt de luchthaven in een mededeling. LACHS en CAL, beide actief op de luchthaven van Luik, startten eind april al een procedure op tegen skeyes. Een rechter legde skeyes toen dwangsommen op van 250.000 euro per uur waarin het luchtruim onderbroken was. Donderdag boog de Luikse ondernemingsrechtbank zich over de zaak. De uitspraak volgt op 7 juni.

Dinsdag was ook al bekendgeraakt dat Brussels Airport en de luchtvaartmaatschappijen Brussels Airlines en TUI fly samen naar de rechter zijn gestapt tegen skeyes. Via een kort geding eisen ze “een ononderbroken dienstverlening van skeyes, op straffe van dwangsommen”, zo kondigde de luchthaven van Zaventem aan. De pleidooien vinden plaats op 18 juni.







Het kort geding staat los van het eenzijdig verzoekschrift dat Brussels Airlines vorige week al indiende. Daarbij kreeg ze de rechter zover om dwangsommen op te leggen aan skeyes als er nog vluchten vertraging oplopen of geannuleerd moeten worden door storingen bij de luchtverkeersleiding. Die vergoedingen kunnen oplopen tot 20.000 euro per vlucht. De dwangsommen lopen tot 26 mei, maar Brussels Airlines heeft een verlenging aangevraagd.

Bij skeyes heerst al wekenlang een sociaal conflict. Door een gebrek aan luchtverkeersleiders, lag het vliegverkeer van en naar België al verschillende keren stil.

Bron: Belga