Letland, Malta en Slovakije aan zet in Europese verkiezingen

Terwijl de Tsjechen vandaag voor de tweede opeenvolgende dag naar de stembus kunnen gaan om afgevaardigden voor het Europees Parlement (EP) te kiezen, zijn ook de inwoners van Letland, Malta en Slovakije aan zet. Malta heeft 6 vertegenwoordigers in het Europees Parlement, Letland 8 en Slovakije veertien.

Het eiland in de Middellandse Zee heeft als bijzonderheid dat men er al vanaf 16 jaar kan stemmen. In geen enkele van de drie landen is er stemplicht.







Met 87 procent dat vijf jaar geleden niet meedeed aan de stembusgang, was Slovakije toen koploper in Europa.

In dat land zou volgens waarnemers minstens één extreemrechtse politicus in het EP terechtkomen. Hij is lid van de LSNS die een campagne tegen immigratie, moslims en vreemdelingen heeft gevoerd, en aldus vrees heeft bewerkstelligd dat de traditionele christelijke waarden dreigen te verdwijnen.

Volgens een peiling midden mei zou de partij bijna veertien procent van de stemmen kunnen halen.

In Tsjechië zijn de stembussen om 08.00 uur opnieuw opengegaan. Favoriet is de ANO van premier Andrej Babis die volgens een peiling meer dan een kwart van de stemmen zou kunnen behalen.

