Hypomeeting Götzis – Hanne Maudens sluit eerste dag zevenkamp af op negentiende plaats

Hanne Maudens is na de eerste dag van de Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis negentiende met 3.538 punten. Ze heeft een achterstand van 118 punten op het schema voor haar persoonlijk record van 6.252 punten. Openen deed Maudens in Götzis met 13.97 op de 100 meter horden, een persoonlijk record. Het daaropvolgende hoogspringen verliep minder. Maudens veranderde afgelopen zomer nochtans van coach en traint nu onder hoogspringspecialist Wim Vandeven, de man achter én van Tia Hellebaut, maar de nieuwe techniek heeft ze nog niet helemaal onder controle. Ze ging over 1m74 terwijl haar persoonlijk record op 1m80 staat.

Het derde nummer van de dag, het kogelstoten, was zwak bij Maudens. Ze liet bij haar eerste twee beurten twee ongeldigde pogingen optekenen en kon bij haar derde beurt geen risico’s nemen. Het werd 12m32, net geen volle meter onder haar persoonlijk record. De afsluitende 200 meter was wel opnieuw goed: met 24.11 benaderde Maudens haar persoonlijk record tot op één honderdste van een seconde.

Na vier onderdelen heeft Maudens 118 punten achterstand op het schema voor haar persoonlijk record en 166 punten achterstand op het schema voor de WK-limiet, die 6.300 punten bedraagt.

bron: Belga