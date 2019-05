Giro – Richard Carapaz slaat dubbelslag in Giro: “Dit is een droom”

Richard Carapaz was zaterdag de verrassende winnaar in de veertiende etappe van de Giro. De 25-jarige renner van Movistar rondde een solo in Courmayeur knap af en behield aan de streep voldoende voorsprong om de roze trui van de Sloveen Jan Polanc over te nemen. “Het is moeilijk te geloven dat ik de rozetruidrager ben”, bekende de Ecuadoraan na afloop. “Het was een droom en hiervoor hebben we hard gewerkt.” Carapaz plande zijn ontsnapping op de voorlaatste helling van de dag. “We hadden vooraf een strategie bedacht met het team en hebben die perfect uitgevoerd. Mikel Landa en ik hebben de goede vorm te pakken en dus moesten we enkel nog het juiste moment kiezen om aan te vallen. Ik heb het gedaan zoals gepland.”

bron: Belga