Giro – Organisatoren schrappen Gavia uit koninginnenetappe

Door de slechte weersomstandigheden zien de organisatoren van de Giro zich genoodzaakt om de passage over de Gavia van dinsdag in de koninginnenetappe te schrappen, zo maakte koersdirecteur Mauro Vegni zaterdag bekend. De zestiende etappe wordt zo ingekort van 226 naar 194 kilometer, met nog steeds 4.800 hoogtemeters tussen Lovere en Ponte di Legno. Als vervanger werd de Cevo in het parcours opgenomen.

“Door het slechte weer en gevaar op lawines was dit de enige juiste beslissing”, vertelde Vegni, die iedereen bedankte voor het harde werk dat de voorbije dagen geleverd is in een poging de mythische col, met de top op 2.618 meter, sneeuwvrij te maken.

bron: Belga