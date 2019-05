Franse douane neemt 7,4 ton cannabis in beslag op Middellandse Zee

De Franse douane en marine hebben zaterdag bekendgemaakt dat ze 7,4 ton cannabis in beslag genomen hebben op een speedboot op de Middellandse Zee, op een honderdtal kilometer van de Algerijnse kust. Bij de operatie, die donderdag begon, werden drie drugssmokkelaars opgepakt. Ze werden met hun boot en de drugs naar de Toulon gebracht, waar ze zaterdag aan het gerecht werden overgedragen en in voorlopige hechtenis genomen. De drugs, die in ongeveer 230 pakjes zaten, hebben een verkoopwaarde van naar schatting 52 miljoen euro.

Een patrouillevliegtuig van de douane had de verdachte motorboot donderdag opgemerkt in internationale wateren. Met zijn camera’s kon het vliegtuig de boot op hoge hoogte volgen, uit het zicht van de smokkelaars.

Twee patrouilleboten van de marine en douane begaven zich ter plaatse en een ploeg van twaalf militairen en acht douaniers bestormden de speedboot. De smokkelaars, die Turkse paspoorten hadden, gaven spontaan toe dat ze drugs vervoerden. “Ze waren niet gewapend en boden geen verzet”, zei Max Ballarin, directeur van de kustwacht op de Middellandse Zee, op een persconferentie.

Bron: Belga