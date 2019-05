Filmfestival Cannes – “Parasite” van Zuid-Koreaan Bong Joon Ho wint Gouden Palm

“Parasite” van de Zuid-Koreaan Bong Joon Ho heeft zaterdagavond op de 72ste editie van het Filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. Het is de eerste keer dat een Zuid-Koreaanse regisseur de prestigieuze filmprijs in de wacht sleept. De tragikomische film “Parasite” vertelt het verhaal van het dagelijkse leven van een Zuid-Koreaanse familie van wie de leden allemaal werkloos zijn. Op een dag slaagt de zoon erin om privélessen Engels te mogen geven bij een steenrijke familie. De hoofdrollen in het familiedrama worden gespeeld door Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Jang Hye-jin, Choi Woo-shik en Park So-dam.

Bong Joon Ho reageerde zaterdagavond erg vereerd en dankbaar. “Hartelijk dank. Ik ben zeer vereerd. De Franse cinema heeft me altijd geïnspireerd”, aldus de Zuid-Koreaanse regisseur.

De juryvoorzitter, de Mexicaanse filmmaker Alejandro Gonzalez Iñarritu, verklaarde achteraf dat de jury unaniem voor “Parasite” koos. “We waren gefascineerd door de film. En die fascinatie groeide de laatste dagen alleen maar. Vandaar dat we unaniem gekozen hebben.”

De Belgische broers Jean-Pierre en Luc Dardenne waren ook genomineerd voor “Le Jeune Ahmed”. Zij wonnen eerder al een Gouden Palm voor “Rosetta” et “L’Enfant”, maar gaan dus zonder derde naar huis.

bron: Belga