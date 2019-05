Filmfestival Cannes – Palmares van 72ste festival van Cannes

– Gouden Palm: “Parasite” van de Zuid-Koreaan Bong Joon-ho; – Grote Prijs: “Atlantique” van de Frans-Senegalese Mati Diop;

– Prijs van de jury: “Les misérables” van de Fransman Ladj Ly en “Bacurau” van de Brazilianen Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles;

– Prijs voor de regie: de Belgen Luc en Jean-Pierre Dardenne met “Le jeune Ahmed”;

– Beste acteur: de Spanjaard Antonio Banderas in “Dolor y gloria” van Pedro Almodovar;

– Beste actrice: de Brits-Amerikaanse Emily Beecham in “Little Joe” van Jessica Hausner;

– Prijs voor beste scenario: “Portrait de la jeune fille en feu” van de Française Céline Sciamma;

– Speciale vermelding van jury: “It must be heaven” van de Palestijn Elia Suleiman;

– Camera d’or: “Nuestras madres” van de Guatemalteek César Diaz;

– Gouden Palm voor kortfilm: “The distance between us and the sky” van de Griek Vasilis Kekatos;

– Speciale vermelding voor kortfilm: “Monstruos Dios” van de Argentijnse Agustina San Martin.

bron: Belga