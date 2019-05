Emma Plasschaert pakt brons in Laser Radial

Zeilster Emma Plasschaert heeft vandaag de bronzen medaille veroverd op het Europees kampioenschap Laser Radial in Porto. De regerende wereldkampioene begon als tweede aan de slotdag. In de laatste regatta’s, elf en twaalf, werd ze respectievelijk vijfde en derde. Met een totaal van 47 punten moest ze het zilver aan de Nederlandse olympisch kampioene en titelverdedigster Marit Bouwmeester laten. Die werd vandaag vierde en eerste en wipte met 45 punten nog over Plasschaert.

De eerste plaats van de Deense Anne-Marie Rindom kwam niet meer in gevaar. Op de slotdag was ze na winst in de elfde regatta zegezeker. Ze beëindigde de competitie met 33 punten.







Maité Carlier, de tweede Belgische, werd 58e.

In mei 2018 eindigde Plasschaert ook als derde op het EK in La Rochelle. Enkele maanden later, in augustus, zeilde ze naar de wereldtitel in Aarhus.

