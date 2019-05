Ecolo Verviers dient klacht in tegen José Happart

Eva Franssen, de co-voorzitster van Ecolo uit het arrondissement Verviers, kondigt aan dat ze maandag klacht gaat indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) tegen José Happart. Aanleiding is het feit dat de PS-politicus haar een bericht heeft gestuurd op haar persoonlijk e-mailadres en dan nog vanuit zijn mailadres van de luchthaven van Luik (@liegeairport.com). Happart is voorzitter van de Luikse luchthaven. “Het is strikt verboden om mails te sturen vanuit electoraal oogpunt, naar iemand die hiervoor niet zijn akkoord heeft gegeven”, zegt Franssen. Ze vindt het ook niet kunnen dat Happart dit deed vanuit het mailadres van de luchthaven van Luik.

“Paradoxaal en zonder scrupules verwijst de mail onderaan de pagina naar de modaliteiten van gegevensbanken en het respect voor het vertrouwelijk gebruik. Bovendien had hij duidelijk toegang tot een mailinglijst van een andere dienst of autoriteit”, aldus de co-voorzitster. De GBA is bevoegd voor het zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens.







bron: Belga