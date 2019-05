Dodentol na muiterij in Venezolaanse gevangenis opgelopen naar 30

Bij de muiterij in een gevangenis in het westen van Venezuela zijn minstens 30 gevangenen om het leven gekomen. Er raakten ook 26 mensen gewond, onder wie 19 bewakers. Dat heeft de ngo Venezuelan Observatory of Prisons vrijdag gemeld. Volgens de organisatie, die voor de rechten van gevangenen opkomt, deed de muiterij zich voor in Acarigua, in de deelstaat Portuguesa. Aan de muiterij van vrijdag ging een wekenlang conflict tussen de gevangenen en de autoriteiten vooraf. In de gevangenis zitten fors meer gedetineerden opgesloten dan de maximumcapaciteit toelaat, met heel wat gevolgen vandien. Zo zouden de gevangenen al sinds Pasen geen bezoek meer hebben mogen ontvangen en kregen ze te weinig eten. Een gedetineerde die optrad als woordvoerder van de gevangenispopulatie werd bovendien recent overgeplaatst naar een andere instelling.

Sinds donderdag kwam het dan tot opstootjes tussen politie en gedetineerden. Nadat daarbij een jonge gevangene het leven liet, barstte de strijd in alle hevigheid los. Volgens getuigen waren er vrijdag schoten en ontploffingen te horen.

bron: Belga