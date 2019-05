Carapaz haalt uit in Courmayeur

Richard Carapaz (Movistar) heeft vandaag de veertiende etappe in de Giro (Ita/WorldTour) gewonnen. In de rit over 131 kilometer tussen Saint-Vincent en Courmayeur ging de 25-jarige Ecuadoraan op de voorlaatste helling van de dag alleen op avontuur, om uiteindelijk solo te finishen met een voorsprong van net iets meer dan anderhalve minuut op de Brit Simon Yates (Mitchelton-Scott). De Italiaan Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) werd derde op 1:54 van de winnaar. Carapaz hield aan de streep ook genoeg tijd over om de roze trui over te nemen van de Sloveen Jan Polanc (UAE Team Emirates), die al op de eerste beklimming van de dag moest lossen. Carapaz is daarmee de eerste Ecuadoraans rozetruidrager ooit in de Giro. Voor Carapaz was het de tweede ritzege, eerder was hij al de beste in de vierde etappe.

Morgen wordt de vijftiende etappe gereden in deze Giro, een rit over 232 kilometer met start in Ivrea en aankomst in Como, aan het gelijknamige Noord-Italiaanse meer. Daarin drie beklimmingen, met de Madonna del Ghisallo (8,8 km aan 5,4%), Colma di Sormano (9,6 km aan 6,5%) en Civiglio (3,4 km aan 10,8%).







Bron: Belga