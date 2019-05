Bondsprocureur haalt uit naar KV Mechelen en Waasland-Beveren: ‘Fundamenteel rotte clubs’

In zijn slotrede heeft bondsprocureur Kris Wagner vandaag voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB sterk uitgehaald naar KV Mechelen en Waasland-Beveren, de clubs die van matchfixing worden verdacht. “Er is iets fundamenteel rot bij deze maffioze clubs.” KV Mechelen, Waasland-Beveren, 8 betrokken clubleiders, 4 spelersmakelaars en voetballer Olivier Myny hebben zich afgelopen week uitgebreid verdedigd in de tuchtzaak over mogelijke omkoping en competitievervalsing. Bijna allemaal vragen ze de vrijspraak, voornamelijk op basis van procedurefouten. Wagner probeerde met een reeks citaten uit de telefoontaps te bewijzen dat het om “maffiapraktijken” ging. Met als meest bekende voorbeeld het zinnetje ‘de keuken is besteld’. “Een intussen bijna legendarische uitspraak”, aldus de bondsprocureur. “Het gebruik van dat soort codetaal in de gesprekken is typerend voor maffiataal. Ach, de talloze gesprekken laten niets aan het toeval over. Die bewijzen dat iedereen wist dat er strafbare en laakbare handelingen werden uitgevoerd.”

“De mensen die voor uw commissie verschijnen hebben het Belgisch voetbal en de supporters belazerd, in de steek gelaten en een mes in de rug gestoken. Ik besef ook wel dat de bestraffing van deze clubs niet alle problemen zijn opgelost. De weg naar een correct, eerlijk en zuiver voetbal is lang en moeilijk. Maar dat betekent niet dat we de handdoek op voorhand moeten werpen.”







Om af te sluiten las Wagner een bericht voor dat hij daags ervoor zou gekregen hebben van een voetbalsupporter. “Succes morgen Kris. We kijken uit naar uw pleidooi. Eigenlijk is het simpel, wat we nodig hebben en wat 99,9 procent ook willen, is een eerlijke sport. En dus willen we dat valsspelende clubs de straf krijgen die ze verdienen. Zij hebben drie dagen gepleit, dus neem gerust uw tijd morgen.”

bron: Belga