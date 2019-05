ATP Genève – Alexander Zverev pakt elfde titel

De Duitser Alexander Zverev (ATP 5) heeft zich tot laureaat van het ATP-toernooi in het Zwitserse Genève (gravel/524.340 euro) gekroond.

In de finale versloeg het eerste reekshoofd zaterdag de Chileen Nicolas Jarry (ATP 75) met 6-3, 3-6 en 7-6 (10/8). De wedstrijd, die door de regen een tijd werd onderbroken, duurde 2 uur en 37 minuten.

Voor de 22-jarige Zverev is het de elfde ATP-toernooizege, de eerste dit jaar. Hij was ook al zes keer verliezend finalist. Op Roland Garros, dat zondag begint, haalde de Duitser vorig jaar de kwartfinales.

De 23-jarige Jarry speelde zijn tweede finale. In maart vorig jaar werd hij runner-up in het Braziliaanse São Paulo.

bron: Belga