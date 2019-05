AB InBev in VS veroordeeld voor misleidende reclamecampagne

Brouwer AB InBev moet van een rechter in Wisconsin stoppen met het verspreiden van “misleidende” reclame voor Bud Light. In sommige advertenties, waarvan de campagne startte tijdens de populaire Superbowl, suggereert AB InBev dat de light-bieren van concurrent MillerCoors maïssiroop zouden bevatten. MillerCoors trok daarop naar de rechter. Op affiches luidde het onder meer dat Bud Light “100 procent minder maïssiroop” bevat dan concurrenten Miller Lite en Coors Lite. Maïssiroop is rijk aan fructose en specialisten beschouwen het als een ongezonde dikmaker. Maar volgens MillerCoors doet AB InBev aan misleiding. De maïsstroop waarvan sprake mag immers niet verward worden met de variant die dient om bier te fermenteren, beweert de Amerikaanse brouwer.

Vrijdag oordeelde rechter William Conley uit Madison (Wisconsin) dat AB InBev een deel van zijn reclamecampagne moet stopzetten. Het zou gaan om enkele commercials en affiches. De originele spot, die werd uitgezonden tijdens de SuperBowl, blijft echter buiten schot.

De hele campagne kostte AB InBev 30 miljoen dollar. Of de campagne MillerCoors schade heeft berokkend, wordt later bepaald.

bron: Belga